Москва, , 03:29 — REGNUM Азербайджан и Армения в ходе консультаций по Нагорному Карабаху в Москве согласились принять на себя ряд обязательств, которые позволят перейти к переговорам о мире, заявил 10 октября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Первое. Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного комитета Красного Креста.

Второе. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Третье. Азербайджанская Республика, Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

министр иностранных дел России Сергей Лавров Четвёртое. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», —

Лавров также поблагодарил журналистов за внимание и выразил надежду на «адекватное освещение» результатов встречи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

Читайте также: В Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Ранее ИА REGNUM сообщало, что консультации проходили с участием глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна — в закрытом режиме. Они продолжались в течение десяти часов.