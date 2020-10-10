Москва, 10 октября 2020, 03:29 — REGNUM Азербайджан и Армения в ходе консультаций по Нагорному Карабаху в Москве согласились принять на себя ряд обязательств, которые позволят перейти к переговорам о мире, заявил 10 октября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров также поблагодарил журналистов за внимание и выразил надежду на «адекватное освещение» результатов встречи.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что консультации проходили с участием глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна — в закрытом режиме. Они продолжались в течение десяти часов.