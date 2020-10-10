Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Медицинских причин для отмены дебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником от американской Демпартии Джо Байденом не было, сообщает избирательный штаб Трампа в официальном заявлении.

«Никаких медицинских причин отменять дебаты 15 октября в Майями не было. Президент к этому времени уже выздоровел и готов к дебатам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по президентским дебатам США отменила грядущие дебаты Трампа и Байдена, намеченные на 15 октября. Сам американский лидер отказывался проводить мероприятия в виртуальном формате, в связи с этим было принято решение дебаты отменить.

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