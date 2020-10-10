Москва, , 02:59 — REGNUM Переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна завершились достижением соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил 10 октября журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

По его словам, конфликтующие стороны прекратят обстрелы с 12:00 10 октября. С этой целью они приняли совместный документ. Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. В тексте заявления говорится, что далее Армения и Азербайджан проведут «субстантивные переговоры» с целью скорейшего мирного урегулирования.

Читайте также: Алиев назвал преждевременным разговор о миротворцах в Нагорном Карабахе

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры в Москве продолжались более девяти часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры в Москве по Нагорному Карабаху идут девятый час