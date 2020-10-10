Бишкек, , 02:46 — REGNUM Колонны военной техники прибывают в столицу Киргизии с полуночи 10 октября, передаёт агентство «24.kg» со ссылкой на видеосообщения очевидцев.

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По их информации, одна из колонн проследовала по проспекту Манаса в сторону госрезиденции, где завтра состоится заседание парламента, на котором должны утвердить кандидатуру на пост премьер-министра.

Другая колонна в сопровождении милицейских патрулей проследовала с западной стороны по проспекту Чуй в сторону центра Бишкека. Отмечается, что в этой колонне замечены затонированные автобусы, военные КамАЗы и БТР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 октября с 17:00 в Бишкеке начал действовать режим чрезвычайного положения. Войскам республики отдан приказ формировать блокпосты, пресекать вооружённые конфликты, обеспечить охрану правопорядка и защищать граждан.

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