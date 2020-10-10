Нью-Йорк, США, , 02:33 — REGNUM Прекратить действовать в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу» призвал 9 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, зачитывая в Совбезе организации обращение директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

«В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность, — сказал российский дипломат. — Мы проводим последовательный курс на сохранение мира».

Полянский добавил, что Россия действует открыто и последовательно продвигает инициативы в дипломатическом поле, принимает меры, направленные на улучшение ситуации в сфере безопасности и стабильности.

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В ходе выступления он также прокомментировал ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Полянский отметил, что со стороны Москва готова продлить документ без предварительных условий.

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