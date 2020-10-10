Киев, , 02:20 — REGNUM Отменить ежегодный переход на зимнее время предложил 9 октября вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук («Слуга народа»). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня зарегистрировал законопроект «Об исчислении времени в Украине» (рег. номер 4201), которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов», — написал парламентарий.

По его словам, если его идея получит развитие и будет закреплена в законодательстве, то она поможет в борьбе с «российской агрессией», поскольку сейчас в Донецкой и Луганской Народных республиках «противоправно установлено время государства-агрессора».

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Как именно Киев сможет противодействовать сопротивлению Донбасса путём отказа от «перевода стрелок» спикер не уточнил.

Напомним, украинские политики и СМИ пытаются убедить общество и самих себя в том, что причиной гражданской войны в Донбассе является «агрессия» России, а не госпереворот 2014 года, после которого киевский режим бросил ВСУ и банды «добровольцев» на усмирение региона.

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