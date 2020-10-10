Москва, , 00:55 — REGNUM Переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна — по ситуации в Нагорном Карабахе продолжаются больше восьми часов, передают 10 октября работающие на месте журналисты.

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Встреча началась днём и проходит за закрытыми дверями в Доме приемов МИД России. Иногда на экране телевизора, который ведёт трансляцию из зала переговоров, показывают участников встречи, однако новой информации не поступает.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что мероприятие было инициировано 8 октября президентом России Владимиром Путиным.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Спустя сутки в Армении сообщили о более чем двух десятках жертв среди мирного населения со стороны Армении и Нагорного Карабаха, а также о сотнях потерянных военнослужащих Азербайджана.

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