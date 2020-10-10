Варшава, , 00:56 — REGNUM В Польше с 10 октября вновь ввели требование на всей территории страны закрывать нос и рот маской или платком при выходе из дома. В связи с распространением коронавируса, правительство возобновило действие и ряда других ограничительных мер.

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Теперь за наличием маски при посещении общественных мест следить будут тщательнее. Граждан за её отсутствие полиция сможет облагать штрафом в размере до 500 злотых ($130). В зелёных зонах маску можно будет не использовать.

Напомним, что весной в связи с пандемией в Польше был введён масочный режим, который летом был значительно смягчён. В августе в так называемых красных регионах (с острой эпидемической ситуацией) его вновь ужесточили.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Польше выявлено 4739 новых и подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. За сутки в стране умерли 52 человека с диагнозом COVID-19.

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