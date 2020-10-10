Нью-Йорк, США, , 00:41 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) со стороны России может быть продлён без предварительных условий, заявил 9 октября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, зачитывая в Совбезе организации обращение директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

«Среди наиболее актуальных задач в данной области — продление российско-американского Договора о СНВ, — отметил российский дипломат. — Готовы к этому без предварительных условий, предлагаем США сделать это без искусственных затяжек».

Полянский добавил, что продление договора позволило бы сторонам получить время для «рассмотрения вопроса о будущих подходах к контролю над вооружениями».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США без промедления продлить действие СНВ-3 на пять лет. Напомним, действие договора заканчивается в 2021 году. Его продлению препятствуют в США.

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