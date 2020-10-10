Бишкек, , 00:27 — REGNUM Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов, выступая на брифинге сегодня, 9 октября, озвучил сумму ущерба, нанесенного городу в результате массовых беспорядков, разгоревшихся после парламентских выборов.

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По словам главы муниципалитета, согласно предварительным подсчетам, она превышает 17 млн сомов (16,7 млн рублей).

Суракматов сообщил, что протестующие разбили 12 автобусов и 16 милицейских автомобилей, а также повредили и разграбили 7 машин «скорой помощи», среди которых один кардиологический реанимобиль.

Кроме того, отметил он, на главной площади киргизской столицы во время беспорядков были уничтожены некоторые элементы благоустройства, чья стоимость составляет около 4 млн сомов (3,9 млн рублей).

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