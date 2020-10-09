Киев, , 23:45 — REGNUM Закупка российской вакцины от коронавируса, если препарат окажется эффективным, стала бы разумным решением со стороны украинских властей, заявил депутат Рады Александр Качура («Слуга народа») в эфире NewsOne.

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Комментируя недавнее заявление из Москвы о том, что Россия может, в случае соответствующего запроса из Киева, начать поставлять на Украину вакцину от COVID-19, Качура сказал:

«Если, действительно, эта вакцина покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о предоставлении Россией возможности поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину попросил в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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