Рим, , 23:24 — REGNUM Развитие ситуации с эпидемией коронавируса в Италии зависит прежде всего от того, насколько ответственным будет поведение граждан, заявил в пятницу, 9 октября, президент страны Серджо Маттарелла.

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Италии необходимо сохранять школы, фабрики и офисы открытыми, но чтобы это было возможно, граждане должны помнить, что свобода — не индивидуальное понятие и по-настоящему ее можно реализовать только вместе с другими в духе ответственного сотрудничества, сказал формальный глава государства.

По данным на 9 октября, в Италии умерли 36 111 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 28 (днем ранее — на 22). Выздоровели 237 549 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1186 (днем ранее — на 1060). Число подтвержденных носителей выросло на 5372 (днем ранее — на 4458) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. Антирекордные показатели фиксируются третий день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 343 770. В настоящее время заражены 70 110 человек — на 4158 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось почти в шесть раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.