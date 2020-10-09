Степанакерт, , 23:07 — REGNUM Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян 10 октября проведет пресс-конференцию.

Об этом сообщается 9 октября на официальной странице главы Нагорно-Карабахской Республики в Facebook.

Уточняется, что пресс-конференцию планируется начать в 10:00.

Темой пресс-конференции обозначена война, ведущаяся сейчас в Карабахе, а также ее последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои. Обе стороны несут большие потери в людях и технике.

Напомним, 9 октября в Москве состоялись трехсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана по вопросу вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

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