Степанакерт, 9 октября 2020, 23:07 — REGNUM Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян 10 октября проведет пресс-конференцию.
Об этом сообщается 9 октября на официальной странице главы Нагорно-Карабахской Республики в Facebook.
Уточняется, что пресс-конференцию планируется начать в 10:00.
Темой пресс-конференции обозначена война, ведущаяся сейчас в Карабахе, а также ее последствия.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои. Обе стороны несут большие потери в людях и технике.
Напомним, 9 октября в Москве состоялись трехсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана по вопросу вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
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