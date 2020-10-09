Москва, , 23:03 — REGNUM Большинство стран-участниц Договора по открытому небу выступает за его сохранения, сообщили 9 октября в пресс-службе МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство сделало своё заявление по итогам Конференции по рассмотрению выполнения Договора по открытому небу, которая состоялась 7−9 октября.

Российскую межведомственную делегацию на этой конференции возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Предыдущее аналогичное мероприятие проходило пять лет назад.

«Прошедшие дискуссии подтвердили настрой подавляющего большинства государств-участников на сохранение ДОН», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на конференции по Договору по открытому небу накануне, 8 октября, Рябков назвал обвинения в адрес России, якобы не выполняющей соглашение, «штампом», безосновательно пускаемым в ход.

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