Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин предпочел бы видеть на должности президента США Джозефа Байдена, заявил 9 октября действующий американский президент Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

По его словам, Путин предпочел бы «иметь дело» с Байденом, так как этот кандидат от демократов медлителен и не имеет качеств, необходимых для главы государства.

Кроме того, Трамп заявил, что симпатизирует Владимиру Путину, предположив, что эти симпатии взаимны.

«Мне он нравится. И, вероятно, я нравлюсь ему. Однако я считаю, он предпочел бы иметь дело с Байденом», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в той же радиопередаче Трамп заявил о существовании некого американского оружия, о котором Россия и Китай могут «лишь мечтать».

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