Подгорица, , 22:37 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович после переговоров с еврокомиссаром по расширению Оливером Вархели 9 октября заявил, что этот визит, нанесённый представителем Европейского союза на Балканы, сразу после публикации отчета Европейской комиссии — очень важен. Он также добавил, что сообщения о новом экономико-инвестиционном плане для Западных Балкан являются обнадеживающими для Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Переговоры Мило Джукановича с Оливером Вархели Predsjednik.me

«Черногория остается приверженной европейскому пути, стремиться проводить необходимые реформы и поддерживать региональное сотрудничество», — подчеркнул Джуканович.

Вархели в свою очередь отметил, что обсудил с Джукановичем помимо экономико-инвестиционного плана пакет расширения ЕС на Западные Балканы на 2020 год