Подгорица, , 22:36 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич на встрече с послом США в Черногории Джуди Раджзин Рейнке 9 октября отметил, что Соединенные Штаты являются преданным другом Черногории. Бечич поблагодарил посла США за её приверженность двусторонним отношениям и выразил ожидание того, что две страны будут продолжать взаимовыгодное сотрудничество и в рамках партнерства в НАТО. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Посол отметила, что США останутся союзниками Черногории и добавила, что в свете демократических изменений в Черногории политические дебаты должны возобновиться в парламенте страны.

Напомнив, что США чрезвычайно ценят партнерство Черногории и ее евроатлантическое направление политики, посол подчеркнула готовность оказать экспертную помощь по реформам, которые будет готов одобрить новый созыв парламента Черногории, и особенно по тем преобразованиям, которые требуется провести, согласно отчету Европейской Комиссии по Черногории за 2020 год.