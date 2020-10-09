Москва, , 22:05 — REGNUM Российские журналисты, получившие ранения в Нагорном Карабахе накануне, 8 октября, направлены в хирургический центр им. Вишневского (Москва), сообщил 9 октября журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов «Двое россиян, получивших ранения при обстреле церкви в Нагорном Карабахе, доставлены в Москву и направляются на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского Минздрава России».

По словам представителя Минздрава РФ, оба пациента находятся в «удовлетворительном состоянии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое российских журналистов — блогер Юрий Котенок и спецкор портала «Офицеры России» Левон Арзанов получили осколочные ранения при обстреле азербайджанскими ВС армянской церкви в городе Шуша (Нагорный Карабах) вечером 8 октября.

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