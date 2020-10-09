Загреб, , 22:08 — REGNUM Депутат хорватского парламента и председатель независимой демократической сербской партии Милорад Пуповац находился в Вуковаре и Негославах, где 9 октября два серба были арестованы по подозрению в совершении военного преступления в хорватском городе Овчари во время войны за независимость в Хорватии (1991−1995 гг.). Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

По этому случаю Пуповац заявил, что любой виновный должен отвечать за свои действия, но при этом задался вопросом, почему не рассматриваются обвинения в убийстве сербов в Хорватии.

Он указал, что настало время для представителей Белграда и Загреба сесть за стол переговоров и найти решение. По его мнению, несправедливо держать других сербов в Хорватии в заложниках 30 лет спустя.