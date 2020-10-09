Париж, , 22:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил радость по поводу вручения Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом в пятницу, 9 октября, со ссылкой на «Твиттер» французского лидера сообщает Le Figaro.

Нобелевская премия (сс) fill

На своей официальной странице Макрон написал, что «в мире от голода страдают 690 миллионов человек и Всемирная продовольственная программа помогает им всем». Президент добавил, что «это необходимая борьба», и подтвердил, «что Франция вносит в нее свою долю и будет продолжать это делать».

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по химии 2020 года стали ученые из Франции и США —Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Две исследовательницы разработали технологию"генетических ножниц», или Crispr-Cas9, позволяющую вносить изменения в ДНК.

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