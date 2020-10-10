Москва, , 08:44 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что силовые структуры под его руководством спасли жизнь бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской и выдали ей $15 000, вызвало бурное обсуждение среди пользования сети. Граждане оставили комментарии 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть граждан безоговорочно поверила президенту республики. По их мнению, Тихановская действительно могла стать сакральной жертвой для усиления ненависти со стороны протестных масс в Белоруссии.

«Уверен, что Лукашенко говорит правду. Это объясняет, почему в последних выступлениях перед отъездом в Литву у Тихановской была такая испуганная физиономия. Ей видимо показали все материалы по подготовке ее убийства мировой империалистической закулисой. А когда она уехала, то ее страх стал еще больше, ведь теперь ей приходится работать на закулису, к которой она попала в вечную зависимость», — пишет пользователь под псевдонимом «Красноармеец РККА».

Многие призвали не критиковать манеру речи президента, потому что им очевидна цена, которую могла заплатить Тихановская.

«Зря батьке не верят — убили бы, совсем другой вой стоял бы сейчас! Ужас, что было бы! Слава Богу, жива!», — пишет Андрей А.

Часть комментаторов считает Тихановскую суфлёром западных политиков. По их мнению, бывший кандидат не способна вести самостоятельную борьбу за власть и, тем самым, отдала себя в руки западных политтехнологов, которые, вероятно, и собирались разыграть смертельную карту.

«Прямо удивляет меня эта девушка. «Взялся за гуж, не говори, что дюж». Надавили на неё на Западе — поет их песни. И тоже суфлером пользуется. Вот это лидер, здесь надавили — поддамся, там надавили — поддамся! Тьфу», — пишет Вера Д.

Отдельные граждане выразили недоверие точке зрения Лукашенко. По их видению, Тихановская уехала из Белоруссии в связи с давлением на неё со стороны представителей власти и силовых структур.

«Естественно помог уехать. Даже послал людей, которые выгнали из своего кабинета председателя ЦИК для проведения в нем очень важного разговора о спасении жизни Тихановской и через которых она передала слова глубокой благодарности Лукашенко за предложения, от которых трудно было отказаться», — пишет пользователь «ПВН60».

Нашлись и те, кто и вовсе не может понять, как можно поверить в то, о чём говорит президент Лукашенко. Для них его слова выглядят нелепо и граждане гадают, почему данная речь была подана именно в таком виде.

«Кто-то способен в такую сказочную щедрость поверить? Это как перехваченный разговор Ника и Бома, смех да и только. Зачем Лукашенко это делает?», — задаётся вопросом пользователь Юрий.

Напомним, 9 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, согласно которому силовые структуры под его руководством спасли жизнь бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской и выдали ей $15 000.