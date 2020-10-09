Подгорица, , 21:18 — REGNUM Лидер коалиции «на будущее Черногории» Здравко Кривокапич в своём профиле в социальной сети 9 октября заявил, что политические обстоятельства в Черногории заставили оппозицию сотрудничать с президентом, но при этом, он добавил, что не хочет быть частью власти, связанной с преступностью и коррупцией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кривокапич написал в социальной сети, что из-за коррупции и преступности Черногория находится на краю пропасти.

Лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич накануне провел консультацию с Мило Джукановичем, и президент Черногории выдвинул его кандидатуру на пост председателя парламента страны.