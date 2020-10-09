Бишкек, , 20:58 — REGNUM С совместным заявлением о серьезной озабоченности событиями и ситуацией в Киргизии выступили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Миризиеев. Об этом 9 октября сообщает Синьхуа, отмечая призыв соседей к киргизскому народу проявить мудрость и спокойствие ради сохранения гражданского мира и стабильности.

По мнению глав четырех среднеазиатских республик, политические партии и общественные круги Киргизии приложат необходимые усилия для нормализации обстановки, обеспечив решение возникших конфликтных внутриполитических вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

Лидеры особо подчеркнули, что благополучие Киргизии является важным фактором региональной безопасности и развития всей Средней Азии.