Пекин, , 20:50 — REGNUM В Китае издательством «Чжунъян вэньсянь чубаншэ» издан сборник материалов выступлений партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина на тему совмещения и координации эпидемиологического контроля в условиях пандемии коронавируса с социально-экономическим развитием страны на этапе выхода из соответствующих ограничений. Об этом 9 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что выпуск составлен Институтом по изучению истории партии и партийных документов при ЦК КПК.

Книга содержит более четырех десятков документов, датированных периодом между 20 января и 23 сентября текущего года, и открывается речью китайского лидера на церемонии чествования национальных героев борьбы с эпидемией.

В комментариях к выпуску отмечается, что с самого начала пандемии в центр были поставлены жизнь и здоровье людей, а Си Цзиньпин выступил организатором этой работы и повел за собой партию, армию и многонациональный китайский народ. Благодаря в том числе его личным усилиям в противостоянии заболеванию наступил перелом.

Отмечается важность книги для пропаганды духа борьбы с эпидемией, которая является важной частью программы построения в стране общества среднего достатка.