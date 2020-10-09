Киев, , 20:48 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии Украины на сегодняшний подтверждено 34 случая заболевания COVID-19, сообщила 9 октября пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, в целом 71 из 281 работника ведомства сейчас на больничном, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ЦИК отметили, что принимают все возможные меры безопасности и учитывая сложность избирательного процесса, продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение местных выборов.

Напомним, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. По информации ЦИК, на выборах уже аккредитовано 205 официальных наблюдателей: 14 — от трех иностранных государств и 191 — от шести международных организаций.

7 октября в ЦИК заявили, что запускают специальный чат-бот, с помощью которого можно получить любую справочную информацию о местных выборах 25 октября.