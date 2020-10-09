Сараево, , 20:19 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик 9 октября на пресс-конференции поддержал идею автоматически выдать всем гражданам Республики Сербской гражданство Сербии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Додик подчеркнул, что это один и тот же народ, и для граждан Сербии было бы естественно иметь гражданство Сербии.

«Я пытаюсь побудить власти Сербии автоматически выдать гражданство гражданам Республики Сербской. Я полностью убежден, что это недоразумение под названием Босния и Герцеговина не может функционировать в ситуации, когда сербский народ деградирует», — отметил Додик.

Он объявил, что после избрания нового созыва правительства Сербии первым визитом чиновников этой страны станет Республика Сербская и Баня Лука.

«Я договорился об этом с президентом Сербии Александром Вучичем. После этого мы нанесём ответный визит в Белград. Наше сотрудничество очень крепкое и должно быть расширено», — указал Додик.