Бишкек, , 20:14 — REGNUM «Из-за непомерных амбиций некоторых политиков мирная жизнь наших граждан и спокойствие в стране подвергнуты угрозе», — президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к жителям республики в связи с политическим кризисом и массовыми беспорядками, разгоревшимися в стране.

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Он отметил, что наряду с политическими, со стороны отдельных политиков звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества.

По словам главы государства, «республика находится у черты опасности».

Президент подчеркнул, что ввел в столице Киргизии чрезвычайное положение, поскольку «мирная жизнь граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей».

«Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней», — резюмировал Жээнбеков.

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