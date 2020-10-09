Бишкек, , 20:11 — REGNUM В столицу Киргизии входят армейские части. Ввод войск проводится в рамках объявленного сегодня президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым режима чрезвычайного положения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

По свидетельствам очевидцев, в столицу Киргизии въезжают колонны грузовиков с солдатами в сопровождении бронетранспортеров. По данным СМИ, среди прочих, в Бишкек введена 25-я бригада специального назначения «Скорпион».

Режим ЧП введен с 20:00 9 октября на 3 недели. Комендант Бишкека — замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.