Бишкек, , 19:58 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил с главой Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии Таалайбеком Омуралиевым меры по борьбе с массовыми беспорядками и стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

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Глава государства отметил, что основной задачей на данный момент является обеспечение общественного порядка и безопасности жителей киргизской столицы.

Жээнбеков подчеркнул, что помимо политических призывов со стороны участников массовых протестов звучат также призывы, направленные на раскол общества по национальному и региональному признаку.

«Наши соотечественники не должны становиться жертвами политических страстей безответственных политиков», — резюмировал президент Киргизии.

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