Нальчик, , 19:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии освободилась должность первого заместителя правительства республики. Занимавший пост Мурат Керефов отправлен в отставку. Указ об этом подписал руководитель субъекта Казбек Коков, сообщает его пресс-служба.

«Освободить Керефова Мурата Анатольевича от должности первого заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа, подписанного 9 октября.

Ряд СМИ проинформировал, что Керефов может стать руководителем республиканского отделения Центробанка РФ.

Напомним, свою должность Мурат Керефов занял в апреле 2018 года еще в правительстве предшественника Казбека Кокова — Юрия Кокова. Керефов многие годы работал в правительстве КБР, занимая посты заместителя министра экономического развития и торговли Кабардино-Балкарии, министра финансов. В 2014 году он был назначен главой налоговой службы.

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