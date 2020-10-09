Гаага, Нидерланды, 9 октября 2020, 19:38 — REGNUM Работа ОЗХО приобрела черты «запредельной политизации», заявил в своём выступлении на 95-й сессии исполнительного совета организации постпред РФ Александр Шульгин.
По словам российского дипломата, «ситуация в ОЗХО неумолимо скатывается по наклонной, проще говоря, — деградирует».
Он подчеркнул, что ОЗХО деградирует под влиянием «определённой группы стран», насаждающих «свою собственную повестку дня», на что не намерены закрывать глаза в Москве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО обвинила Россию в отравлении российского блогера Алексея Навального. Эти обвинения стали аргументом для разговоров о введении очередных антироссийских санкций Западом.
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