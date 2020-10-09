Гаага, Нидерланды, , 19:38 — REGNUM Работа ОЗХО приобрела черты «запредельной политизации», заявил в своём выступлении на 95-й сессии исполнительного совета организации постпред РФ Александр Шульгин.

По словам российского дипломата, «ситуация в ОЗХО неумолимо скатывается по наклонной, проще говоря, — деградирует».

Шульгин «По факту же мы имеем дело с запредельной политизацией работы ОЗХО, говорим, по сути, на разных языках и не слышим друг друга. Уже и речи не идёт о приверженности принципу консенсуса, всё чаще разжигается истерия даже вокруг технических по своей природе вопросов».

Он подчеркнул, что ОЗХО деградирует под влиянием «определённой группы стран», насаждающих «свою собственную повестку дня», на что не намерены закрывать глаза в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО обвинила Россию в отравлении российского блогера Алексея Навального. Эти обвинения стали аргументом для разговоров о введении очередных антироссийских санкций Западом.

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