Бишкек, , 19:22 — REGNUM Решение о введении комендантского часа в столице Киргизии будет принимать комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев, сообщили 9 октября в пресс-службе киргизского президента.

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"После введения режима чрезвычайного положения комендантом города Бишкек в зависимости от ситуации принимается решение о введении комендантского часа», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 октября, в киргизской столице начал действовать режим чрезвычайного положения в связи с продолжающимися беспорядками. Орозалиев назначен комендантом города.

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