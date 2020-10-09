Тулуза, Франция, , 19:23 — REGNUM В ходе своего визита в Тулузу премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал оказать правительственную помощь в укреплении местной полиции. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

После нападения трех человек на двух полицейских в коммуне Эрбле департамента Валь-д'Уаз, которое сам премьер-министр оценил как «гнусное», он направился с визитом в крупный город Тулузу, где пообещал укрепить муниципальные силы полиции и прислать «на подмогу» еще 111 стражей порядка.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. 9 октября один подозреваемый сдался правоохранительным органам.

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