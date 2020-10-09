Бишкек, , 19:14 — REGNUM Заявления некоторых политиков и юристов о том, что для введения режима чрезвычайного положения указ президента Сооронбая Жээнбекова должен был быть одобрен парламентом Киргизии, в корне неверны, подчеркивают в администрации главы государства.

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Отмечается, что президент имеет право вводить чрезвычайное положение без предварительного объявления.

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Такую позицию по этому вопросу в аппарате президента обосновывают тем, что в статье 9 конституционного закона «О чрезвычайном положении» говорится, что «парламент своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить указ главы государства о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях территории Киргизии или отменить его».

То есть, если в течение этого срока депутаты не проголосуют против введения чрезвычайного положения, то указ президента остается в силе.

«Учитывая сложившуюся ситуацию в городе Бишкек, в целях защиты здоровья и жизни граждан, просим воздержаться от неверной интерпретации положений указа о введении чрезвычайного положения в столице Киргизии», — подытожили в администрации главы республики.

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