Бишкек, 9 октября 2020, 19:02 — REGNUM Заседание парламента Киргизии по ситуации в стране состоится завтра, 10 октября, заявила вице-спикер Аида Касымалиева, сообщает 9 октября АКИpress.
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На заседании парламента, отмечает Касымалиева, будут обсуждаться кандидатуры в премьер-министры Киргизии и ситуация с беспорядками в Бишкеке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Киргизии начал действовать комендантский час. Президент республики Сооронбай Жээнбеков выступил по этому поводу с обращением к согражданам.
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