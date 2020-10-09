Бишкек, , 19:02 — REGNUM Заседание парламента Киргизии по ситуации в стране состоится завтра, 10 октября, заявила вице-спикер Аида Касымалиева, сообщает 9 октября АКИpress.

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На заседании парламента, отмечает Касымалиева, будут обсуждаться кандидатуры в премьер-министры Киргизии и ситуация с беспорядками в Бишкеке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Киргизии начал действовать комендантский час. Президент республики Сооронбай Жээнбеков выступил по этому поводу с обращением к согражданам.

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