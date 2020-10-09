Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использует блогера Алексея Навального для провоцирования прозападных протестов в России, заявил 9 октября американский политик Грег Баттерфилд в интервью изданию The Capital News.

Исцеление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, особенно это касается ситуации вокруг инцидента с госпитализацией Навального.

Баттерфилд пояснил, что американская разведка использует «оппозиционеров» в разных странах для реализации своих планов по разрушению и ослаблению государств.

«От свержения Мосаддыка в Иране, Сукарно в Индонезии, Альенде в Чили и до наших дней. Вашингтон так или иначе причастен к украинскому Майдану», — пояснил Грег Баттерфилд.

При этом он отметил, что Навальный не является фигурой, с помощью которой можно разжечь протесты, так как он не имеет авторитета в России.

Политик подчеркнул, что Навальный является лишь еще одной пешкой в антипутинской шахматной партии США.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что есть информация о работе с Алексеем Навальным сотрудников Центрального разведывательного управления США.

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