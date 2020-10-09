Киев, , 18:49 — REGNUM Кабмин Украины обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны с инициативой введения санкционных мер против Никарагуа, сообщил 9 октября вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, власти Никарагуа действуют против интересов национальной безопасности Украины.

Наказать Никарагуа предлагается за назначение почетного консула этой республики в Крыму.

«Проект предполагает внесение предложений относительно применения жестких секторальных санкций к Республике Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства», — сказал Алексей Резников.

По его словам, это будет «четкий сигнал официального послания украинского народа» отдельным государствам, включая Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вышел из состава Украины в 2014 году после февральского нацистского переворота в Киеве. В марте 2014 года по итогам всенародного референдума Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

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