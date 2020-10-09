Подгорица, , 18:43 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович встретился 9 октября с послом Хорватии в Черногории Веселко Грубишичем. В ходе переговоров было сказано, что Хорватия решительно поддерживает реформы в Черногории на евроатлантическом пути.

«Всегда полезно обменяться мнениями о текущих и предстоящих политических процессах в Черногории и регионе с послом республики Хорватия Веселко Грубишичем. Активизация реформ, которые ускорят европейский путь Черногории, являются приоритетом и потребностью черногорского общества, которому Хорватия оказывает решительную поддержку», — говорится в сообщении канцелярии Джукановича.