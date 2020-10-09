Минск, , 18:42 — REGNUM Государственный комитет судебных экспертиз Белоруссии получил нового начальника. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, 9 октября Александр Лукашенко подписал указ о назначении.

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Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета в связи с новым назначением главой ГКСЭ. Решение закреплено указом №362.

До начала сентября ГКСЭ возглавлял Андрей Швед, пересевший в кресло генпрокурора. Он руководил экспертной структурой с первых дней создания. Карьерному взлёту Шведа способствовало расследование уголовного дела о теракте в минском метро (11 апреля 2011 года) с доведением до судебного процесса выгодной властям версии.

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Госкомитет судебных экспертиз выполнял деликатные поручения при осуществлении политических репрессий. В 2016 году сотрудницы ГКСЭ в созданной при мининформации структуре сфабриковали «экспертные заключения» на трёх белорусских публицистов — корреспондентов ИА REGNUM. Курировали процесс преследования за критику русофобии министр информации Лилия Ананич и её заместитель Владимир Матусевич.

В 2017 году в ГКСЭ была сфальсифицирована официальная государственная комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Её авторы — Алла Кирдун, Алеся Андреева и Галина Гатальская выступали на процессе по «делу регнумовцев» экспертами обвинения. Их некомпетентность, подлоги и фальсификации позволили Мингорсуду приговорить Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина к пяти годам лишения свободы с отсрочкой после 14 месяцев заключения. Уголовное дело фабриковалось в СК, Верховный суд оставил приговор в силе.

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