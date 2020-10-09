Париж, , 18:54 — REGNUM Последняя заложница французского происхождения в Мали Софи Петронен вернулась на родину после 4 лет заключения. В аэропорту исследовательницу встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

Последний французский военнопленный в мире, Софи Петронен, прибыла из Мали, где Франция с июля 2014 года проводит антитеррористическую операцию «Бархан», на родину. В аэропорту 75-летнюю Петронен, с 2001 года осуществлявшую гуманитарную работу в Африке, встретили члены ее семьи и сам Эммануэль Макрон.

На своей официальной странице в «Твиттере» Макронзаявил, что освобождение Петронен вызвало в нем «огромное облегчение».

Напомним, 3 октября французский антрополог иранского происхождения Фариба Адельха, в мае 2020 года приговоренная к пяти годам лишения свободы в Иране за «преднамеренную угрозу национальной безопасности»и пропаганду, вышла на свободу.

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