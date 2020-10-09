Бишкек, , 18:41 — REGNUM Режим ЧП введён в Бишкеке для создания безопасных условий жизни для мирных граждан, заявил 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков в обращении со согражданам.

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Говоря о протестах, которые были организованы его политическими противниками, Жээнбеков сказал, что подрыва единства страны допускать нельзя.

Жээнбеков «Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политическим страстям. Именно поэтому в столице страны — в Бишкеке — введено чрезвычайное положение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧП в столице Киргизии действует до 8:00 (время местное) 21 октября 2020 г. Жээнбеков заявил, что страна уже дошла до черты.

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