Бишкек, 9 октября 2020, 18:41 — REGNUM Режим ЧП введён в Бишкеке для создания безопасных условий жизни для мирных граждан, заявил 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков в обращении со согражданам.
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Говоря о протестах, которые были организованы его политическими противниками, Жээнбеков сказал, что подрыва единства страны допускать нельзя.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧП в столице Киргизии действует до 8:00 (время местное) 21 октября 2020 г. Жээнбеков заявил, что страна уже дошла до черты.
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