Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о выплатах родителям в случае объявления карантина в школах разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва.

Согласно поправкам, пособие по временной нетрудоспособности в случае введения для школьников в возрасте до 14 лет внеплановых дополнительных каникул выплачивается застрахованному лицу (одному из родителей, иному законному представителю или иному члену семьи) за весь период внеплановых дополнительных каникул, рассказал один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Авторы обратили внимание на актуальность законопроекта на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас родители обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности в случае карантина, а также карантина ребенка в возрасте до семи лет, посещающего детский сад.

Отметим, что в Москве школьники ушли на каникулы с 5 октября по 18 октября. Дальнейший формат обучения будет связан с санитарно-эпидемиологической ситуацией.