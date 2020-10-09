Бишкек, , 18:24 — REGNUM Киргизия как государство подошло к опасной черте, заявил 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков в обращении со согражданам.

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Комментируя происходящие в Бишкеке беспорядки, глава государства заявил:

Жээнбеков «Кыргызстан у черты опасности. В рамках моих конституционных полномочий я сделаю всё, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны».

Политик обвинил в происходящем тех, кто использует «улицу» для реализации своих «непомерных амбиций», рискуя при этом жизнями мирных граждан и их здоровьем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бишкеке продолжаются беспорядки, начавшиеся после парламентских выборов, итоги которых ЦИК Киргизии, под давлением протестующих, признал недействительным.

Жээнбеков уже заявлял, что целью протестов является отстранение его от власти политическими противниками. В столице Киргизии начал действовать режим ЧП.

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