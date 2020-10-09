Ереван, , 18:20 — REGNUM Турция, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе, создает «на Кавказе еще одну Сирию», заявил 9 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью газете Financial Times.

По его словам, международное сообщество должно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Если мы не начнем действовать на международном уровне сейчас, останавливая Турцию … тогда пострадают все», — сказал Саркисян.

По утверждению Саркисяна, выход Турции из этого процесса резко приблизит регион к мирному урегулированию.

Кроме того, он напомнил, что Турция перебрасывает в регион иностранных боевиков, которые после окончания боев будут угрозой «не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России», а также «могут оказать серьезное влияние на страны Центральной Азии и серьезное влияние на север Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, обе стороны несут тяжелые потери в людях и технике.

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