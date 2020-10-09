Киев, , 18:19 — REGNUM Депутат Рады и лидер «оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук по факту окончательно перехватил инициативу у президента страны Владимира Зеленского в вопросе реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя последние события на внешнеполитическом направлении Украины.

«Пока Зеленский изображал бурную деятельность путем различных «инициатив» — назначение и увольнение Фокина, введение и извлечение Тищенко и т.д., Медведчук в Москве актуализировал «межпарламентский диалог» стран нормандской четверки, предложенный им почти год назад», — отмечает эксперт.

По словам Чаплыги, в офисе президента Украины вполне осознают, что именно «Межпарламентский диалог» — это самая перспективная переговорная площадка по Донбассу.

«Кстати, судя по трем неудачным попыткам власти обыграть эту идею под себя, на Банковой (улица в Киеве, где расположен офис президента — ред.) понимают, что формат, предложенный Медведчуком, таки самый перспективный. Идея Медведчука вполне здравая (с этим публично соглашались даже депутаты из других оппозиционных фракций и из бывшего «монобольшинства») — создать площадку постоянно действующего диалога представителей парламентов стран «нормандской четверки», — подчеркнул активист.

Чаплыга отмечает, что у Зеленского были все возможности создать такую переговорную площадку, но теперь время упущено.

«Логично! Ведь имплементировать Минские соглашения будет именно Верховная рада путем принятия законов. Согласитесь, что искать компромиссные формулы имплементации проще именно в среде парламентских представителей стран «нормандии»… И пока у Зеленского было свое «монобольшинство», у него были все возможности создать такую же международную площадку, но теперь время упущено и никакого «монобольшинства» больше нет. Теперь Зеленский обречен либо вообще «не успеть на поезд», либо быть скромным пассажиром на том «поезде», который сконструировала и запустила оппозиция», — рассуждает специалист.

Резюмируя, эксперт заявил, что визит Зеленского в Брюссель 6 октября по факту оказался «пустышкой», а поездка депутата Медведчука в Москву в этот же день, напротив, у многих возродила надежду на установление мира.

«Конечно, это расстроит тех, кто ищет войны «до конца», но спешу напомнить, что Зеленский пришел к власти на лозунгах мира и против политики Порошенко, а в итоге превратился в еще большего «Порошенко», чем оригинал», — заключил Чаплыга.

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский также косвенно отреагировал на договоренности, достигнутые Медведчуком в Москве, призвав украинцев не верить в «предвыборные инициативы отдельных циников».