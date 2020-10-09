Москва, , 18:09 — REGNUM Последний шанс и надежда на перемирие, такими словами комментируют президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Армен Саркисян начавшиеся в Москве консультации глав МИД двух стран.

«Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями», — заявил по этому поводу Ильхам Алиев.

По его мнению, переговоры в Москве «внесут ясность во многие вопросы».

«Я благодарен им, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, правительству России. Надеюсь, что удастся достичь перемирия», — заявил по поводу переговоров президент Армении Армен Саркисян .

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Москве стартовали трехсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.

Напомним, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Обе стороны несут тяжелые потери и обвиняют друг друга в ударах по мирному населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Азербайджана рассказал, что Армения должна делать