Киев, , 18:08 — REGNUM На Украине для лечения «тяжелых» пациентов с коронавирусной инфекцией разработали новый эксперимент.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства страны сегодня, 9 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно озвученной на заседании кабмина информации, пациентам с тяжелой формой болезни будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19.

«В рамках реализации экспериментального проекта… будет заготавливаться плазма крови с антителами с дальнейшей переработкой и производством иммуноглобулина. Такая плазма будет передана производителям лекарственных препаратов. В случае успешного прохождения клинических испытаний препарат будет использоваться для лечения лиц, больных COVID-19 в тяжелом состоянии», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сроки реализации этого проекта и его стоимость для госбюджета страны не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что после заявления из Москвы о принципиальном согласии рассмотреть вопрос поставок вакцины на Украину в случае официального обращения, президент Зеленскийдал понять, что такого обращения не последует и официальный Киев рассчитывает исключительно на помощь Евросоюза.

В оппозиции выступили с заявлением, что отказываясь от российской вакцины: Зеленский выносит украинцам смертный приговор.