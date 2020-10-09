Бишкек, , 18:05 — REGNUM Режим чрезвычайного положения начал действовать в Бишкеке с 17.00 мск 9 октября. Действие режима ЧП продлится до 5:00 мск 21 октября.

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Действие этого режима предполагает введение на территорию столицы Киргизии воинских формирований с военной техникой. Войскам отдан приказ формировать блок-посты, пресекать вооружённые конфликты, обеспечить охрану правопорядка и защищать граждан.

Комендантом столицы Киргизии на период действия режима ЧП назначен заместитель киргизского министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Напомним, режим чрезвычайного положения введён в столице Киргизии на фоне беспорядков, продолжающихся с 6 октября. Соответствующий указ был подписан президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Режим ЧП введён властями Киргизии «в связи со сложившейся ситуацией, сопряжённой с насилием и угрозой жизни и здоровью людей».

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