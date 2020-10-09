Вашингтон, , 17:57 — REGNUM США намерены продать Финляндии истребители-бомбардировщики F-35 и F/A-18E/F, а также боеприпасы и комплектующие к ним на общую сумму порядка $27,2 млрд, сообщают 9 октября госдепартамент США и ведомство Пентагона по зарубежным поставкам военной техники и оружия.

Речь идёт о продаже 64 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и о 50 боевых самолетах F/A-18E/F, запчастей, двигателей и ракетно-бомбового вооружения к ним.

Отмечено, что конгресс США уже извещен об этих сделках.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 известны как самые дорогие летательные аппараты в истории человечества. Тем не менее, военные США до сих пор заявляют о многочисленных технических недоработках этих машин.

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