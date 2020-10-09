Бишкек, , 17:56 — REGNUM Российская военная авиабаза «Кант», дислоцированная близ столицы Киргизии, переведена на режим усиления противодействия терроризму из-за массовых беспорядков, вспыхнувших в республике.

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Как отмечают в пресс-службе Центрального военного округа России, такое решение принято в целях недопущения провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизии.

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В то же время подчеркивается, что все ранее запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе «Кант» проводятся в полном объеме.

В частности, в настоящее время на российском военном объекте проводится подготовка подразделений к итоговой проверке за 2020 учебный год, которая в соответствии с планом будет проведена комиссией Центрального военного округа.

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